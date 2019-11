Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 7. November 2019, mussten sich Polizei und Rettungsdienst um eine schwer verletzte Frau kümmern, die sich in ihrer Wohnung in Erle aufhielt. Ein Familienangehöriger hatte die Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr alarmiert. Vor Ort ergaben sich zunächst keine konkreten Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil der 54-Jährigen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In ihrer ersten Befragung am gestrigen Mittwoch, 13. November, gab die Frau an, dass sie sich am vergangenen Donnerstag, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr, in einer Parkanlage zwischen Cranger Straße und Kronprinzenstraße aufgehalten habe. Sie ging dort mit ihrem Hund spazieren. In Höhe des Tunnels der Autobahn 2 sei die 54-Jährige von einem Mann angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen worden. Danach habe sich der Angreifer in unbekannte Richtung entfernt. Die Gelsenkirchenerin begab sich zu ihrer Wohnanschrift. Der Unbekannte soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sein, eine kräftige Statur, kurzes volles Haar und einen Vollbart haben. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-7110 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Weitere Auskünfte zum Fall erteilt Frau Dr. Hüppe von der Staatsanwaltschaft Essen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell