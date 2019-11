Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. November 2019, ist eine 43 Jahre alte Gelsenkirchenerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte um 14 Uhr mit ihrem Fahrrad die Kreuzung Luitpoldstraße/ Hauptstraße/ Ringstraße in der Altstadt überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Auto einer 33-jährigen Gladbeckerin zusammen. Dabei verletzte sie sich schwer. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme Teile der Kreuzung, sicherten Spuren und regelten den Verkehr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

