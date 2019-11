Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall in Alheim

Rotenburg (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW ereignete sich am 02.11.19 um 12:55 Uhr an der Kreuzung der L 3253 und der B83 in der Gemarkung Alheim. Ein 57 jähriger Baumbacher hielt erneut ordnungsgemäß an dem "Stopp" Schild im Kreuzungsbereich an, nachdem der vor ihm Fahrende die Kreuzung passiert hatte. Der 59 jährige Bochumer der sich hinter dem Pkw - Gespann befand rechnete nicht mit der vorbildlichen Verkehrsmoral des Baumbacher Fahrers und bemerkte somit den Anhaltevorgang zu spät. Er fuhr auf diesen auf und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gefertigt: POK Binnemann Polizeistation Rotenburg

