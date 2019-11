POL-OH: Bad Hersfeld - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 02.11.2019, zwischen 13:45 Uhr und 15 Uhr, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Max-Becker-Straße 1, am dortigen Fit & Fun Parkplatz, ein PKW VW Golf silber an der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich wurde der PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wer zu diesem Unfallgeschehen Angaben machen kann bitten wir sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, Telefonnummer 06621 / 932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache zu melden.

