Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall L3171 zwischen Malkomes und Schenklengsfeld

Fulda (ots)

Malkomes - Am 02.11.2019, um 13:18 Uhr befuhr eine 38-jährige Fahrerin aus Schenklengsfeld mit ihrem Pkw Ford Fiesta von Malkomes her kommend, die L3171 in Richtung Schenklengsfeld. Im Kurvenbereich kommt der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld, Vogt, POK)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell