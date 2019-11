Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen nahm am Dienstagabend, 12. November, gegen 19.45 Uhr, bei einem Einsatz am Lösterfeldweg einen 37-Jährigen fest. Gegen den Gelsenkirchener lagen zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die Polizisten brachten den Gesuchten in eine JVA. Dort muss er jetzt seine Strafe von neun Monaten absitzen.

