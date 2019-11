Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Kontrollaktion von Polizei und Hauptzollamt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 12. November 2019, fand eine integrative Kontrollaktion von Polizei und dem Hauptzollamt Dortmund in Gelsenkirchen statt. Zwischen 8.30 und 14.30 Uhr kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizeihundertschaft mit Zollbeamten an der Hattinger Straße und Uferstraße insgesamt 56 Fahrzeuge und 87 Personen. Das Ergebnis waren zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sieben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und fünf Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen die StVO. Die Beamten des Zolls fertigten insgesamt fünf Anzeigen wegen Steuervergehen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell