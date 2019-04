Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Polizei kontrollierte Geschwindigkeit

Keveleaer (ots)

Am Montag (1. April 2019) führte der Verkehrsdienst der Polizei Geldern zwischen 8.00 und 19.00 Uhr auf der Kölner Straße (Bundesstraße 9) in Höhe der Einmündung Gelderner Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden 5749 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 321 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 295 Fahrer erwarten ein Verwarngeld und 26 Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der schnellste PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h gemessen. (ME)

