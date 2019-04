Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Sachbeschädigung im Parkhaus eines Einkaufszentrums

Zahlreiche Graffiti, auch Hakenkreuze, an Wände gesprüht

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag (1. April 2019), 8.00 Uhr, sprühten unbekannte Täter im Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Straße Auf dem Wall zahlreiche Graffiti, darunter auch Hakenkreuze, an Wände eines Treppenhauses. Bei dem Treppenhaus handelt es sich um einen Notausgang. Die Türen lassen sich nur von der Innenseite des Parkhauses öffnen.

Bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. März 2019 hatten Unbekannte hier in einem weiteren Treppenhaus ähnliche Graffiti an Wände gesprüht. Der Staatsschutz Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an den Staatsschutz Krefeld unter Telefon 02151 6340. (ME)

