Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 17-Jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Polizei sucht rund 17 Jahre alten unbekannten Radfahrer

Kevelaer (ots)

Am Montag (1. April 2019) gegen 18.30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kevelaer mit dem Fahrrad auf der Annastraße in Richtung Busmannstraße. Ein unbekannter etwa 17 Jahre alter Radfahrer kam ihm rund zehn Meter hinter der Straße Am Museum in Begleitung einer etwa 16 Jahre alten Radfahrerin entgegen. Der unbekannte Jugendliche machte einen Schlenker und streifte den 17-Jährigen. Dieser stürzte daraufhin und sein Fahrrad rutschte gegen einen geparkten BMW. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die beiden Radfahrer fuhren ohne anzuhalten weiter.

Der unbekannte rund 17 Jahre alte Radfahrer war etwa 1,75m groß, schlank und hatte braune Haare. Er trug eine schwarze Jacke, ein camouflage-farbenes Oberteil, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Seine rund 16 Jahre alte Begleiterin war etwa 1,75m groß, schlank und hatte braune längere Haare.

Beide werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu den unbekannten Radfahrern bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

