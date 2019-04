Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer gerät in Vorgarten

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Montag (1. April 2019) in der Zeit zwischen 11.10 und 13.00 Uhr geriet ein unbekannter Autofahrer in den Vorgarten eines Grundstücks an der Straße Paßkath. Dabei wurden eine Steinpalisade sowie das Pflaster in dem Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell