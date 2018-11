POL-MK: A-Klasse entwendet

Menden (ots) - In der Zeit vom 08.11.18 bis zum 13.11.18 kam es an der Lendringser Hauptstraße zu einer Komplettentwendung eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Daimler-Benz A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen MK - CI 385. Die Polizei Menden (Tel.: 9099-0) fragt in diesem Zusammenhang, wer hat das Fahrzeug nach dem 13.11.18 gesehen bzw. kann Angaben zum Verbleib machen ?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

