Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Gelsenkirchenerin überrascht Einbrecher

Gelsenkirchen (ots)

Gerade noch rechtzeitig ist eine 30-jährige Frau nach Hause gekommen und hat somit wahrscheinlich am Dienstag, 12. November 2019, einen Einbruch in ihre Wohnung an der Langemarckstraße verhindert. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kamen der 30-Jährigen gegen 11.15 Uhr zwei unbekannte Personen entgegen. An ihrer Wohnungstür entdeckte die Frau Einbruchspuren. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt in Richtung Rembrandstraße flüchten. Sie können wie folgt beschrieben werden: Eine 30 bis 40 Jahre alte Frau, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß mit stabiler Figur. Bekleidet war die Frau mit einem schwarzen Mantel und einem Kopftuch. Gesucht wird außerdem ein männlicher Jugendlicher, der etwa 13 bis 14 Jahre alt ist, ebenfalls 1,65 bis 1,70 Meter groß und eine schlanke Figur sowie dunkle, mit Gel frisierte Haare hat. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Wer kann Hinweise geben? Bitte telefonisch an die Polizei wenden unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

