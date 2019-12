Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegales Fahrzeugrennen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 31.12.2019 gegen 13:30 Uhr fuhren nach Zeugenaussagen zwei leistungsstarke Fahrzeuge ein Rennen auf der L 47 zwischen dem Zeltinger Kreisel und Wehlen. Ein schwarzer Audi A7 sowie ein BMW X6 Geländewagen in gleicher Farbe befuhren teils nebeneinander die genannte Straße und überholten dabei mehrere Fahrzeuge mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Hierbei kamen diesen auch andere Verkehrsteilnehmer entgegen. Die Fahrer der entgegenkommenden bzw. überholten Fahrzeuge werden gebeten, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-9527-0

