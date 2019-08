Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die 67-jährige Ahauserin hatte gegen 16.40 Uhr von einem Wirtschaftsweg kommend den Adenauerring geradeaus überquert und war in die Coesfelder Straße in Richtung Innenstadt eingefahren. Dort erfasste sie der Wagen eines 80-Jährigen. Der Ahauser hatte vom Adenauerring nach rechts in die Coesfelder Straße abbiegen wollen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.200 Euro.

