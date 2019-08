Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Garage von selbst erloschen

Borken (ots)

Es war vermutlich ein technischer Defekt im Akku eines Pedelecs, der in der Nacht zum Mittwoch in Borken unbemerkt zu einem Brandgeschehen geführt hat. Der Bewohner eines Hauses am Ortswinsweg entdeckte am Mittwochmorgen in seiner Garage den verschmorten Akku. Die Flammen waren bereits erloschen, die Folgen aber deutlich sichtbar: Das Feuer hatte das Pedelec selbst und ein daneben stehendes Rad ebenso beschädigt wie einen Hochdruckreiniger: darüber hinaus war die Garage samt ihrem Inhalt verrußt. Die genaue Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens stand zunächst nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell