Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Droste-Hülshoff-Weg, Einbruch in Sporthalle

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 22.11.2019, 16:00 Uhr bis 23.11.2019, 11:20 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter eine Nebentür der Sporthalle des Schulzentrums auf. Anschließend zerstörten sie eine Scheibe zum Regieraum und entleerten mehrere Feurlöscher in der Sporthalle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, in Verbindung zu setzen.

