Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Bargeld gestohlen

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstvormittag in ein Haus in südlicher Ortsrandlage eingedrungen und hat daraus Bargeld gestohlen. Der Ganove hat sich hierbei zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr zielgerichtet an einer verschlossenen Schublade zu schaffen gemacht und verschwand mit einem dreistelligen Geldbetrag über alle Berge. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

