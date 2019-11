Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Balkon gestreift

Baden-Baden, Oos (ots)

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstagvormittag mit seinem Schwergewicht den Balkon eines Anwesens in der Ooser Sophienstraße gestreift und so einen Schaden von rund 2.500 Euro angerichtet. Der 50-jährige Brummi-Lenker hatte offensichtlich seine Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr außer Acht gelassen und war gegen 11:45 Uhr am Balkon hängengeblieben. Verletzt wurde niemand.

