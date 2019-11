Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg, Haueneberstein - Psychische Ausnahmesituation

Baden-Baden, Balg, Haueneberstein (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 30 Jahre alten Mannes rief im Verlauf des Dienstagmittags die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auf den Plan. Mehrere verwunderte Anrufer meldeten sich kurz vor 16 Uhr beim Notruf, da sie einen nackten Mann im Bereich des Balger Ortszentrums gesichtet haben. Die Ermittler konnten den Verwirrten letztlich in der Straße "Herrenpflädel" in Haueneberstein einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stand schnell fest, dass der weitere Weg des 30-Jährigen in eine Spezialklinik führen musste. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

