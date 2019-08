Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und zwei beteiligten LKW, eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 30. August 2019, 12.26 Uhr, A 46

Am Mittag kam es auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Neuss zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW und zwei PKW, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Um 12.26 Uhr ging auf der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Notruf ein, dass es auf der A 46 zwischen der Anschlussstelle Erkrath und der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Laut Meldung sollten dabei mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden sein. Der Leitstellendisponent entsendete daraufhin Einsatzkräfte von der Feuerwache Werstener Feld, den Rüstzug der Feuerwache Posener Straße, den Führungsdienst der Feuerwehr sowie Einheiten des städtischen Rettungsdienstes zur Unfallstelle. Auch erreichten Notrufe die Kreisleitstelle Mettmann, die die zuständige Feuerwehr Hilden ebenfalls alarmierte. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Feuerwehrleute schnell fest, dass glücklicherweise, entgegen der Meldung, keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Die verletzten Personen wurden umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Anschluss erfolgte zur weiteren Behandlung der Transport von drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz für die Einsatzstelle sichergestellt. Durch die Beschädigungen an den Fahrzeugen liefen Betriebsmittel aus, die durch die Einsatzkräfte mit speziellem Bindemittel abgestreut wurden.

Die Feuerwehr Düsseldorf war zeitweise mit 35 Kräften für rund eine Stunde im Einsatz. Da die Autobahn für die Dauer des Einsatzes und darüber hinaus teilweise voll gesperrt werden musste, kam es zur erheblichen Verkehrsbehinderungen.

