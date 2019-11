Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Folgenschwere Kontrolle

Achern (ots)

Eine Kontrolle durch Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch hat für einen 43 Jahre alten Mann unangenehme Folgen. Der Opel-Fahrer wurde kurz nach Mitternacht auf dem Rasthof in der Straße "Am Achernsee" genauer unter die Lupe genommen. Die Überprüfung brachte nicht nur ans Licht, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Er dürfte zudem unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen sein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

