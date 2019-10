Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostring, 21.10.19, 14.30 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Passanten meldeten der Polizei am 21.10.19, gegen 14.30 Uhr, eine randalierende Person in Landau, Ostring. Dieser hatte im Bereich des Ostringcenters herumgeschrien und an einem geparkten Pkw den Außenspiegel abgetreten. Passanten wirkten bis zum Eintreffen der Polizeistreife auf den aufgebrachten 29-jährigen Mann beruhigend ein. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes musste der Mann in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

