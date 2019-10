Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler, B10 , 22.-23.10.2019 LKW-Kontrollen zur Einhaltung des nächtlichen Transitverkehrs

Annweiler (ots)

LKW-Kontrollen zur Einhaltung des nächtlichen Transitverkehrs

Am 22.10.2019, zwischen 00.00 und 02.15 Uhr, wurde das Durchfahrtsverbot zwischen 22.00 und 06.00 Uhr auf der B10 überwacht. Es wurden 44 LKW kontrolliert. 11 Lkw missachteten das nächtliche Durchfahrtsverbot. Die LKW-Fahrer wurden angezeigt. Die Weiterfahrt auf die B10 wurde bis zum Ende des Durchfahrtsverbotes untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle des Durchfahrtsverbotes auf der B10 am 23.10.2019, zwischen 01.00 und 03.00 Uhr, wurden 28 LKW kontrolliert. Es wurden 9 LKW-Fahrer bezüglich Missachtung dieses Verbotes angezeigt. Auch in diesen Fällen wurde bis zum Ende des Durchfahrtsverbotes die Weiterfahrt auf die B10 untersagt.

