Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Steinstraße, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am 23.11.2019, 17:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebelen. Als der Wohnungsinhabeer die Hebelgeräusche bemerkte, öffnete er die innenliegende Rollade. Daraufhin flüchteten die Täter in ubekannte Richtung. Zeugen, die Hinwiese geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, in Verbindung zu setzen.

