Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, L810 - Verletzter Kradfahrer bei Vorfahrtsunfall -

Coesfeld (ots)

Eine 22jährige Nordkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw am 22.11.2019, gegen 17:30 Uhr, die Ermener Straße (L810) in Nordkirchen, aus Richtung Münsterstraße kommend und beabsichtigte nach links in die Mühlenstraße einzubiegen. Aus der ihr entgegengesetzten Richtung befuhr ein 51-jähriger Hammer mit seinem Kraftrad die Ermener Straße geradeaus in Fahrtrichtung Münsterstraße. Beim Einbiegevorgang der Nordkirchenerin missachtete diese die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Krades. Der Hammer versuchte durch Abbremsen seines Fahrzeuges eine Kollision zu vermeiden, stürzte hierbei und kollidierte mit der rechten Seite des Pkw. Der Hammer wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell