Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 09.04.2019:

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Buseck: Mehrere Einbrüche in Firma - Polizei sucht nach Zeugen

Nach drei Einbrüchen in eine Firma in der Straße "Am Kiesacker" im Zeitraum vom 29. März und 08. April sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von 29. März bis 01. April versuchten Unbekannte einen Notausgang der Firma aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte offenbar und sie sahen von ihrem Vorhaben ab. Anschließend flüchteten die Einbrecher. In der Nacht von Donnerstag (04. April; 22.00 Uhr) auf Freitag (5. April; 06.00 Uhr) vergangener Woche betraten Einbrecher das Gelände, brachen eine Transportkiste auf und stahlen daraus mehrere Messingstangen (500 kg) sowie 12 weitere Stangen aus einem in der Nähe befindlichem Regal. Beim dritten Mal schlugen die Tatverdächtigen die Scheibe eines Werkraumes ein und entwendeten einen Laptop sowie eine Kamera. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Wer hat Personen beim Be- oder Entladen in unmittelbarer Nähe beobachtet? Wer hat in der Vergangenheit solche Messingstangen bzw. Kupferrohre (Foto ist beigefügt) angeboten bekommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell