Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kaminbrand sorgt für Großeinsatz

Freiburg (ots)

Funkenflug aus dem Kamin eines Hauses in Weil am Rhein hat am Freitagabend, 07.02.2020, für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Kurz vor 22:00 Uhr war der brennende Kamin gemeldet worden. Funkenflug und ein verrauchtes Dachgeschoss ließen zunächst Schlimmes befürchten. Das Feuer erlosch dann von selbst. Der Kaminfeger kümmerte sich um das Weitere. Sachschaden entstand keiner. An der Einsatzörtlichkeit waren mehrere Streifen der Polizei, die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit Notarzt.

