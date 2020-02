Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Balkonbrand - Feuer schnell gelöscht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 09.02.2020, wurde ein Balkonbrand in Lörrach noch rechtzeitig entdeckt, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Gegen 18:20 Uhr war einem Passanten das Feuer auf dem Balkon eines Reihenhauses in der Zeppelinstraße aufgefallen, der sofort die Bewohner verständigte. Die angerückte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ursache ist noch unbekannt.

