Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200129 - 0094 Frankfurt: Demonstrationen in der Frankfurter Innenstadt - Verkehrshinweise der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(hol) Für den kommenden Freitag, den 31. Januar 2020, wurden mehrere Demonstrationen angemeldet. Aus diesem Grund kann es an diesem Tag, insbesondere im Innenstadtbereich, zeitweise zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr sowie vereinzelt auch im öffentlichen Personennahverkehr kommen.

Am Freitag werden mehrere hundert Versammlungsteilnehmer/innen in der Frankfurter Innenstadt erwartet. Die Frankfurter Polizei wird diese Versammlungen bzw. Aufzüge begleiten, um das Versammlungsrecht zu gewährleisten sowie die Einschränkungen im Straßenverkehr möglichst gering zu halten.

Die Versammlung "Fridays for Future" wird um 14.00 Uhr am Nibelungenplatz eine Auftaktkundgebung abhalten. Anschließend beginnt gegen 14.30 Uhr der Aufzug, welcher über die Nibelungenallee, Nordendstraße, Eckenheimer Landstraße und Neuhofstraße schließlich zum Matthias-Beltz-Platz führen wird. Dort ist ab 14:50 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant. Es werden ca. 80 Teilnehmer erwartet.

Die Versammlung "NixNOx! - Aufatmen auch in Frankfurt?" beginnt um 16:00 Uhr in der Friedberger Landstraße 84 an der dortigen Luftmessstation. Dort planen die Veranstalter, die Friedberger Landstraße für ca. zwei Stunden im Bereich zwischen Matthias-Beltz-Platz und Friedberger Platz zu blockieren. Es werden ca. 200 Teilnehmer erwartet.

Die Polizei Frankfurt sperrt den genannten Bereich rechtzeitig weiträumig ab und leitet den Verkehr um. Aus diesem Grund rät die Frankfurter Polizei am Freitag, soweit möglich, diesen Bereich zu umfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite von Mainziel sowie der Verkehrsbetriebe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell