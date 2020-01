Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200128 - 0092 Frankfurt-Seckbach: 17-Jähriger findet Festnahme "zum Kotzen"

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen beschädigte ein betrunkener 17-Jähriger vier Autos in der Atzelbergstraße. Die Polizei nahm ihn fest. Auf dem Weg zum Revier übergab sich der Jugendliche im Streifenwagen gezielt auf einen Beamten.

Gegen 05:40 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei. Er hatte einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er geparkte Autos beschädigte. Die Polizei traf vor Ort einen 17-Jährigen Frankfurter an. Dieser war gerade dabei, mit einem Werkzeug auf die Motorhaube und die Frontscheibe eines Pkw einzuschlagen. Die Beamten stellten noch Schäden an drei weiteren Fahrzeugen fest. Die Durchsuchung des jungen Mannes förderte noch eine geringe Menge Marihuana zu Tage. Daraufhin nahmen die Beamten den Jugendlichen mit auf das Revier. Während der Fahrt deutete der Minderjährige an, sich übergeben zu müssen. Deshalb reichte ihm der neben ihm sitzende Beamte eine Plastiktüte. Der Jugendliche zog es jedoch vor, seinen Kopf in Richtung des Polizisten zu drehen und sich auch teilweise auf diesen zu erbrechen. Sowohl der Streifenwagen, als auch die Uniform des Beamten wurden hierdurch stark verschmutzt.

Der 17-Jährige wurde anschließend von seinen Eltern auf dem Revier abgeholt. Neben der Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitz kommt nun noch eine Rechnung für die Reinigung der Uniform und des Streifenwagens auf ihn zu.

