Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Versuchter schwerer Fall des Diebstahls aus Bäckereifiliale

Daaden (ots)

Am 07.07.2019, gegen 00:17 Uhr, teilte ein Daadener Bürger zunächst mit, dass er im Bereich des Schwimmbads eine Alarmanlage gehört habe. Wenig später meldete sich die Bereichsleitung eines Einkaufsmarktes in der Saynischen Straße und berichtete ebenfalls über eine Alarmauslösung in diesem Objekt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, ein auf der rechten Hausseite, neben dem Haupteingang gelegenes Fenster aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch; der oder die Täter gelangten nicht in das Objekt.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell