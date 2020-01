Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200127 - 0089 Frankfurt-Eckenheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 26.01.2020, kam es zu einem Trickdiebstahl im Stadtteil Eckenheim. Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann täuschten gegenüber einer 85 Jahre alten Frau Hilfsbedürftigkeit vor und gelangten so in deren Wohnräume.

Als die zwei Täter gegen 17:05 Uhr an der Haustür der Seniorin erschienen, gaben sie zunächst vor, telefonieren und auf die Toilette zu müssen. Die Frau lenkte die 85-Jährige folglich ab. Währenddessen konnte sich der Mann ungestört im Einfamilienhaus in der Heinrich-Bleicher-Straße bewegen und Schränke und Kommoden nach Wertsache durchsuchen. Erbeutet wurde schließlich ein weißer Opal-Ring im Wert von rund 200 Euro, mit dem die beiden Täter das Haus wieder verließen.

Personenbeschreibung: 1. Täter: weiblich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, blonde, lockige, schulterlange Haare, blaue Augen, bekleidet mit blauer, quergeringelter Fließjacke und dunkler Hose. Die Frau sprach perfektes Deutsch und gab an, aus Katowice zu kommen.

2. Täter: männlich, ca. 35 bis 40 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schlanke Figur, schwarze, glatte, nach hinten gekämmte Haare, dunkle Augen, dunkle Kleidung. Der Mann sprach Deutsch mit leichtem Akzent und gab an, aus Spanien zu kommen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11200.

