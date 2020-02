Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Silberner Kombi beim Ausparken beschädigt - Besitzer gesucht!

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 07.02.2020, gegen 22.00 Uhr, auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Bundesstraße. Eine 42 Jahre alte Frau beschädigte mit ihrem Nissan Micra beim Rückwärtsausparken einen silbernen Kombi, welcher mit der Front in Richtung Bundesstraße auf der gegenüberliegenden Seite der Parklücke stand. Die 42-jährige meldete den Unfall erst am 08.02.2020 der Polizei. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht nun den Besitzer des silbernen Kombis, welcher am Freitag bei der Pizzeria geparkt war.

