Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Stetten: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Die Käppelestraße in Stetten befuhr am Samstag, 08.02.2020, gegen 10.50 Uhr, eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad. Sie beabsichtigte an einer Kreuzung, die Weiler Straße geradeaus in die Straße "Ob der Gaß" zu überqueren. Aus dieser Straße kam ein 32-jähriger mit seinem Mercedes und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er die geradeausfahrende 51-jährige und es kam in der Mitte der Kreuzung zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

