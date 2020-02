Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr kam es in der Wurzelbrunnenstraße zu einem Unfall. Der Geschädigten kommt in der Engstelle ein schnelles Fahrzeug entgegen. Aufgrund dessen lenkt sie reflexartig, um die Kollision zu vermeiden nach rechts und streift die dort befindliche Mauer. Es ist steht nicht fest, ob das entgegengekommene Fahrzeug überhaupt etwas von dem Unfall mitbekommen hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

