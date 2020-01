Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Derschen - Sachbeschädigung oder versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Derschen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Abend des 28.01.20 gegen 22:10 Uhr, die Glasscheibe einer Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße "In der Trift". Der 57-jährige Wohnungsinhaber lag schlafend auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer. Der Mann schreckte auf, als er einen lauten Schlag und das Klirren von Glas hörte. Er sprang auf und lief zur Terrassentüre. Er konnte nur noch Umrisse von 2 Personen erkennen, welche von seinem Grundstück in unbekannte Richtung davon liefen. Eine Personenbeschreibung konnte der Mann nicht angeben. Es konnte festgestellt werden, dass die Glasscheibe der Terrassentüre beschädigt wurde. Unklar bleibt, ob die Täter nur die Glastüre beschädigen oder in die Wohnung eindringen wollten. Die sofort eingeleitete und durchgeführte Nachbereichsfahndung durch die Polizei blieb leider ohne Erfolg.

Hinweise zu der Sachbeschädigung oder dem versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell