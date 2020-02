Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Randalierende Jugendgruppe

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag, den 07.02.2020, gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei Breisach eine randalierende Gruppe 13- bis 20-jähriger Jugendliche am Bahnhof gemeldet. Dort sei eine Scheibe zerstört worden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige der Personen in unterschiedliche Richtungen. Es entwickelte sich ein "Katz und Maus Spiel", wobei ein Großteil der Personen eingeholt werden konnte. Im späteren Verlauf konnte die gesamte Gruppe einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Personalienfeststellung kam es zu massiven Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten. Des Weiteren war ein Stromverteilerkasten vor der evangelischen Kirche durch einen Tritt beschädigt worden. Zeugen, die Tathandlungen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell