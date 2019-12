Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei 13-Jährige missbrauchen den Notruf

Karlsruhe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen haben zwei 13-Jährige zweimal über Notruf eine Schlägerei in Oberreut gemeldet. Zunächst gegen 00.45 Uhr aus einer Telefonzelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße und gegen 01.15 Uhr aus einer Telefonzelle am Badeniaplatz. Im Rahmen der Ermittlungen gerieten die beiden 13-Jährigen ins Visier der Polizei. Die beiden hatten in den letzten Wochen bereits 10-mal den Notruf der Polizei missbräuchlich gewählt.

