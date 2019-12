Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee- Radfahrerin missachtet Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Stutensee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin.

Gegen 7:00 Uhr befuhr eine 47-jährige Radfahrerin die Oberfeldstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete die Frau das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit querte eine Straßenbahn die Kreuzung und kollidierte mit seitlich mit der Fahrradfahrerin. Diese stürzte durch den Zusammenstoß, zog sich aber glücklicherweise nur eine leichte Prellung zu.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell