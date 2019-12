Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neulingen - Einbruch in Wohnhaus und Kindergarten

Neulingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag wurde in Bauschlott sowohl in ein Wohnhaus als auch in einen Kindergarten eingebrochen. Der Einbruch in das derzeit im Umbau befindliche Wohnhaus in der Weiherstraße wurde am Dienstagvormittag festgestellt. Über eine eingeschlagene Kellertür verschafft sich der Täter gewaltsam Zutritt in das gegenwärtig unbewohnte Haus. Wertgegenstände konnte der Einbrecher auf seiner Suche durch das ganze Haus offenbar nicht an sich nehmen. Auch der Einbruch in die Kindertagesstätte in der Lindenstraße wurde am Dienstagmorgen festgestellt. Hier wurde gewaltsam eine Tür aufgebrochen und ein Bargeldbetrag entwendet. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnten Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug erlangt werden. Es soll sich dabei um einen weinroten Opel mit Vaihinger-Kennzeichen gehandelt haben. Wer hierzu weitere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

