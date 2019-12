Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Lebensgefährliche Verletzungen nach Unfall in Parkhaus

Calw (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein 77-jähriger Fußgänger in einem Parkhaus eines größeren Einkaufszentrums nach einer Kollision mit einem VW Up zu.

Der 77-jährige Mann war mit seinem Einkaufswagen unterwegs und überquerte die Fahrbahn auf einem Parkdeck. Der 72-jährige Fahrer des VW Up erfasste den Fußgänger mit seinem Einkaufswagen und verletzte diesen schwer. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 77-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim, Tel. 07231 1863111, in Verbindung zu setzen.

