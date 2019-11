Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ratingen Ost

Ratingen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Reinaldstraße ein Brandereignis. Beim Eintreffen des Löschzuges drang schwarzer Rauch aus einer Wohnung und aus dem Treppenhaus im 2. Obergeschoss. Die Mieter der nicht betroffenen Wohnungen hatten sich bereits aus dem Gebäude begeben. Da nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde eine Anpassung der Alarmierung über die Kreisleitstelle angeordnet. Zwei Trupps sind unter Pressluftatmer und zwei angeschlossenen C-Rohren zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung vorgegangen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Trupps löschten den Brand. Aufgrund der starken Verrauchung im Treppenhaus wurde eine Überdruckbelüftung eingeleitet. Nachdem das Feuer abgelöscht war und auch die Nachlöscharbeiten beendet waren, sind die Wohnungen des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr kontrolliert worden. Alle Mieter konnten wieder in ihren Wohnungen zurück. Die betroffene Wohnung wurde durch die Kripo versiegelt. Im Einsatz waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Ratingen-Mitte, Tiefenbroich und Lintorf, sowie der Rettungsdienst der Stadt Ratingen.

