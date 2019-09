Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Mann bespuckt die Polizei

Kindsbach (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen in den frühen Morgenstunden soll ein 31-jähriger Mann aus Kaiserslautern vor der Mehrzweckhalle in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme leistet der Beschuldigte Widerstand, in dem er unter anderem die eingesetzten Beamten bespuckt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf kann er an seine verständigte Ehefrau übergeben werden.

