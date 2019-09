Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei auf Kerwe

Ruppertsecken (ots)

In der Nacht vom 14.09.19 auf den 15.09.19 kam es auf der Kerwe in Ruppertsecken zu einer Schlägerei zwischen drei jungen Männern. Auslöser des Streits waren verbale Nichtigkeiten. Alle drei Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die Beteiligten wohnen in der näheren Umgebung von Ruppertsecken und sind unter 30 Jahre alt. Zu ernsthaften Verletzungen war es nicht gekommen. Die Polizei hat Strafanzeigen aufgenommen.

