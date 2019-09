Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kerwebesucher leistet Widerstand

Ramstein-Miesenbach (ots)

Da sich ein 30-jähriger Mann aus Hauptstuhl auf der Kerwe in Ramstein in der letzten Nacht nicht benehmen kann wird er durch Polizeibeamte der Örtlichkeit verwiesen. In der Folgezeit erscheint der Mann wieder auf dem Kerweplatz und zeigt sich aggressiv gegen weitere Festbesucher. Nachdem er sich weigert die Festivität zu verlassen wird er in Gewahrsam genommen, wogegen er sich zur Wehr setzt. Nach Fesselung des Mannes verbringt er die restliche Nacht in der Polizeizelle.

