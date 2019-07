Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung; Korntal-Münchingen: Tatverdächtiger zu Farbschmierereien ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen/Enz: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Nach vorangegangenen Streitereien sind am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr zwei 30 und 39 Jahre alte Männer auf einem Firmengelände in Ensingen mit Eisenstangen aufeinander losgegangen. Die Streithähne fügten sich dabei gegenseitig Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Korntal-Münchingen: Tatverdächtiger zu Farbschmierereien ermittelt

Die Polizei in Korntal-Münchingen hat einen 14-Jährigen als Tatverdächtigen zu mehreren im Bereich der Kirche in Münchingen festgestellten Farbschmierereien ermittelt, die von einem zunächst unbekannten Täter in der Zeit von Dienstag, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 10:00 Uhr vermutlich mit einem breiten Faserschreiber angebracht worden waren. Er wird sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten müssen.

