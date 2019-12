POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in der Karlsruher Oststadt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt eingebrochen und haben dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 06:00 und 21:00 Uhr das Badezimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Hinterhaus in der Humboldtstraße auf und gelangten hierdurch ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume nach Wertgegenständen und nahmen das dabei vorgefundene Bargeld sowie Lottoscheine mit sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

