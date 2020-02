Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seiner Suzuki verunglückte am Sonntag, 09.02.2020, gegen 15.30 Uhr, ein 18 Jahre alter Motorradfahrer auf der B 317 zwischen Schönau und Mambach. Auf der Strecke verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei erlitt er mehrere Brüche an beiden Beinen. Er wurde mit einem Helikopter ins Klinikum nach Basel geflogen. Das Motorrad kam an der Leitplanke zum Liegen und verlor Betriebsflüssigkeit. Dabei entzündete sich die Maschine, welche anschließend ausbrannte. Die Feuerwehr Schönau löschte das Feuer und reinigte anschließend die Straße.

