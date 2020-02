Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: 20-jähriger schlägt, beißt und versprüht Pfefferspray - Widerstand bei der Festnahme

Freiburg (ots)

Mit Gegenwehr reagierte ein 20-jähriger Mann, der nach einem Körperverletzungsdelikt in der Freiburger Innenstadt festgenommen wurde.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit zwei 24-jährigen Männern. In einer Bar in der Niemsstraße soll der Beschuldigte ein Glas in die Richtung eines der Geschädigten geworfen haben. Auch nachdem Türsteher den 20-jährigen nach draußen befördert haben sollen, sei es dort zu weiteren Attacken gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Beschuldigte einen der Geschädigten gebissen und Pfefferspray eingesetzt. Danach sei der Täter geflüchtet und zu Fuß verfolgt worden. Eine Polizeistreife nahm in dieser Situation ebenfalls die Verfolgung auf und stellte den Täter in der Humboldstraße.

Der 20-jährige Beschuldigte setzte sich körperlich zur Wehr. Er wurde festgenommen und in Handschließen zur Wache gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben dem Vorwurf der Körperverletzung wird er sich wegen des Widerstands gegen die polizeilichen Maßnahmen verantworten müssen. Für mehrere Stunden erhielt der Mann einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

jc

